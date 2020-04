Stiri pe aceeasi tema

- Situația incepe sa se agraveze in Romania, dupa ce numarul deceselor incepe sa se inmulțeasca. Numarul total al victimelor a ajuns la 11. Cele mai recente trei cazuri sunt: Barbat, 59 ani, pacient Spitalul Județean de Urgența Suceava, fara posibila expunere precizata. Data deces: 22/03/2020Femeie, 80…

- Pandemia de coronavirus lovește grav economia mondiala. Jurnaliștii de la CNBC anunța ca economia zonei euro a suferit o „prabușire fara precedent” a activitații in luna martie, pe masura ce pandemia de coronavirus s-a intensificat, conform datelor sondajului indicelui PMI al companiei IHS Markit,…

- Reacție rapida dupa ce vicepremierul Raluca Turcan a anunțat ca anul școlar ar putea fi inghețat. Elevii cer rezolvarea situației fara astfel de masuri. Consiliul National al Elevilor a transmis, luni, ca anul scolar nu trebuie inghetat, iar amanarea examenelor nationale trebuie evitata. Elevii au…

- Principalii indici bursieri de pe Wall Street erau marti in scadere, la o zi dupa ce au inregistrat cea mai grava prabusire de dupa crah-ul din 1987, in conditiile in care eforturile destinate tinerii sub control a pandemiei de coronavirus provoaca pagube economiei mondiale, transmite Reuters, potrivit…

- Liberalul Vergil Chițac a tratat cu sfidare pandemia de coronavirus și a considerat ca posibila sa infectare cu Covid-19 era de fapt o ”așa-zisa infectare” ce a creat o ”adevarata isterie”. Vergil Chițac considera, ieri, ca isteria creata despre posibila sa infectare cu coronavirus a fost cauzata de…

- Ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, a vorbit duminica despre o posibila recesiune globala, generata de coronavirus, afirmand ca Guvernul Romaniei este „mai pregatit si mai bun decat orice alt guvern”.

- Ministerul Sanatații a primit alerte de posibila infectare cu coronavirus in Timișoara și in alte orașe. Acestea au fost infirmate. De asemenea, reprezentanții ministerului transmit ca in cazul instrumentiștilor Filarmonicii Banatul din Timișoara, care s-au intors recent dintr-un turneu in China, nu…