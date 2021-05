Coronavirus Constanta. Continua sa scada incidenta la nivel de municipiu si judet

Stiri pe aceeasi tema

- Continua scaderea incidentei raspandirii covid19 la Constanta. Potrivit Prefecturii Constanta, incidenta in municipiul Constanta, pentru ultimele 14 zile, este de 1,20 de cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ieri cand a fost 1,31.La nivelul judetului Constanta, incidenta este de 0,94 cazuri…

- Incidenta raspandirii COVID 19 la nivelul muncipiului Constanta scade in continuare.Potrivit Prefecturii Constanta, incidenta in municipiul Constanta, pentru ultimele 14 zile, este de 1,31 de cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ieri cand a fost 1,43.La nivelul judetului Constanta, incidenta…

- Vesti bune Incidenta scade in continuare Potrivit Prefecturii Constanta, incidenta in municipiul Constanta, pentru ultimele 14 zile, este de 2,24 de cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ieri cand a fost 2,34. La nivelul judetului Constanta, incidenta este de 1,71 cazuri la mia de infectari,…

- Incidenta scade, din nou, la nivelul municipiului Constanta.Potrivit Prefecturii Constanta, incidenta in municipiul Constanta, pentru ultimele 14 zile, este de 2,82 de cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ieri cand a fost raportata incidenta de 3,01 de cazuri la mia de locuitori.La nivelul…

- Incidenta in municipiul Constanta, pentru ultimele 14 zile, este de 3,22 de cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ieri cand a fost raportata incidenta de 3,37 de cazuri la mia de locuitori.La nivelul judetului Constanta, incidenta este de 2,43 de cazuri la mia de infectari, in scadere fata…

- Incidenta scade in continuare, la nivelul municipiului Constanta.Incidenta in municipiul Constanta, pentru ultimele 14 zile, este de 3,37 cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ieri cand a fost raportata incidenta de 3,49 de cazuri la mia de locuitori.La nivelul judetului Constanta, incidenta…

- Incidenta scade in continuare, la nivelul municipiului Constanta.Incidenta in municipiul Constanta, pentru ultimele 14 zile, este de 3,49 cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ieri cand a fost raportata incidenta de 3,58 de cazuri la mia de locuitori.La nivelul judetului Constanta, incidenta…

- Incidenta raspandirii coronavirusului este in scadere la nivel de municipiu si judet.Potrivit purtatorului de cuvant al DSP, Tudorel Ene, astazi incidenta pe municipiu este de 2,01 cazuri la mia de locuitori 626 de cazuri active , iar pe judet este de 1,25 965 cazuri active .Ieri, 20 februarie, incidenta…