Coronavirus Constanta. Cate paturi sunt libere, la spitalele din judet, pentru bolnavii Covid-19. Unde s-au suplimentat

- Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța a ramas fara niciun pat liber, marți seara, a informat Prefectura Constanța. La nivelul intregului județ mai sunt libere doar 185 de paturi pentru tratarea bolnavilor de coronavirus, la care se adauga cele 46 de paturi care au mai ramas libere in Spitalul Militar…

- De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 2.791 de persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 63 de persoane au decedat din randul celor pozitivate. In acest moment, sunt 374 de persoane internate, dintre care 344 din judetul Constanta si…

- In prezent, din totalul de 927 de paturi in spitalele municipale, 663 sint ocupate cu bolnavii de COVID-19, dintre care 202 se afla in stare grava, 413 in stare medie, iar 48 - in stare ușoara. Datele au fost oferite de catre șefa Direcției generale asistența sociala și sanatate, Tatiana Bucearschi,…

- De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 2.308 persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 55 de persoane au decedat din randul celor pozitivate. In acest moment, sunt 267 de persoane internate, dintre care 237 din judetul Constanta si 30…

- In aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 4736 de persoane declarate vindecate de coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 23 persoane diagnosticate cu Covid –…

- Prefectura Suceava a transmis ca in duimineața zilei de luni, potrivit datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza 4.214 de persoane declarate vindecate de coronavirus. De asemenea, la nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 15…

- Saptaminal, la ședința Primariei municipiului Chișinau, șefa Direcției Sanatate, Tatiana Buceanschi, vine cu actualizari in ceea ce ține de numarul de paturi ramase libere in Chișinau pentru persoanele infectate cu COVID-19. Potrivit autoritaților locale, dintre cele 862 de paturi libere in spitalele…