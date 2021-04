Coronavirus Constanta. Au mai murit trei persoane. Un barbat si doua femei

Stiri pe aceeasi tema

- Sapte decese la persoane infectate cu COVID 19 au fost raportate la nivelul judetului Constanta. Numarul deceselor, la nivelul judetului Constanta, de la inceputul pandemiei a ajuns la 1.069.Deces 1.063: Barbat, 64 de ani, Constanta, comorbiditati hipertensiune arteriala, diabet zaharat tip II , decedat…

- Deces 924: Barbat, 64 de ani, Constanta, comorbiditati fibrilatie atriala paroxistica, hipertensiune arteriala, insuficienta cardiaca cronica clasa II NYHA , decedat in 27.03, la Spitalul Municipal Mangalia.Deces 925: Barbat, 51 de ani, Constanta, comorbiditati diabet zaharat tip II, hepatita cu virus…

- Alte sapte persoane si au pierdut viata, in urma infectarii cu COVID 19, la nivelul judetului Constanta. Victimele au varstele cuprinse intre 48 si 83 de ani.Deces 886: Femeie, 79 de ani, Constanta, comorbiditati hipertensiune arteriala, insuficienta cardiaca cronica clasa III NYHA, diabet zaharat tip…

- Alte trei persoane si au pierdut viata, in urma infectarii cu COVID 19, la nivelul judetului Constanta. Victimele au varstele cuprinse intre 52 si 70 de ani.Deces 879: Barbat, 66 de ani, Constanta, comorbiditati hipertensiune arteriala, obezitate, diabet zaharat tip II , decedat in 18.03, la Spitalul…

- Inca trei persoane si au pierdut viata, in urma infectarii cu COVID 19, la nivelul judetului Constanta. Victimele au varstele cuprinse intre 63 si 81 de ani.Deces 831: femeie, 63 de ani, Constanta, comorbiditati diabet zaharat tip II, BRC, ICC CLS III, NYHA , decedata in 03.03, la Spitalul Clinic Judetean…

- O femeie in varsta de 63 de ani si un barbat de 73 de ani au decedat in urma infectarii cu coronavirus.Deces 774: Barbat, 73 de ani, Constanta, comorbiditati hipertensiune arteriala grad III, diabet zaharat tip II, obezitate grad III , decedat in 09.02, la Spitalul Municipal Medgidia.Deces 775: Femeie,…

- Este vorba despre persoane cu varste intre 70 si 75 de ani, care prezentau comorbiditati.Deces 767: Barbat, 73 de ani, Constanta, comorbiditati boala renala cronica, anemie , decedat in 07.02, la Spitalul Municipal Mangalia.Deces 768: Barbat, 70 de ani, Constanta, comorbiditati hipertensiune arteriala…

- Inca sase persoane si au pierdut viata in urma infectarii cu Covid 19, la nivelul judetului Constanta.Deces nr 738: Femeie, 84 de ani, Constanta, comorbiditati cardiopatie iscehmica, hipertensiune arteriala , decedata in 26.01, la domiciliu.Deces nr 739: Barbat, 77 de ani, Constanta, comorbiditati hipertensiune…