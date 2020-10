Coronavirus Constanta. 12 scoli si gradinite trec in scenariul rosu. Doua gradinite de la o unitate militara in scenariul 2.

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Constanța a decis, luni, modificarea scenariilor de funcționare pentru 38 de unitați de invațamant din județ. 12 dintre acestea vor trece in scenariul roșu, dupa ce au aparut cazuri de elevi și profesori confirmați cu Covid.Potrivit unui…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a modificat, vineri seara, scenariile de lucru pentru peste 70 de școli și gradinițe din Prahova. In timp ce pentru 14 dintre unitațile vizate de noua hotarare s-a decis revenirea la programul normal, in alte 18 cazuri decizia este de a se lucra numai on-line,…

- Prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa, a convocat, ieri, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in care s au votat hotararie nr. 41 si 42 ale CJSU.Acestea prevad modificarea scenariilor de functionare in 13 unitati de invatamant din judetul Constanta, dar si normele aplicabile pentru…

- Opt clase si patru unitati de invatamant din judetul Constanta trec la scenariul 3 si vor avea cursuri exclusiv online. Alte 22 de scoli si gradinite trec din scenariul 1 in cel hibrid, anunța news.ro.Prefectura Constanta a transmis, printr-un comunicat de presa, ca prefectul George Niculescu…

- George Sergiu Niculescu, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sistem electronic.Ieri, prefectul judetului Constanta, George Sergiu Niculescu, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sistem electronic, pentru votarea hotararii nr. 31 a CJSU Constanta.Aceasta…

- Astazi, 29 septembrie a.c., prefectul judetului Constanta, George Sergiu Niculescu, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sistem electronic, pentru votarea hotararii nr. 30 a CJSU Constanta. Aceasta prevede, printre altele, modificarea scenariilor de functionare in 16 unitati…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj a aprobat cateva modificari de scenarii privind functionarea unitatilor de invatamant din judet, ca urmare a schimbarii situatiei epidemiologice, la propunerea Inspectoratului Scolar Judetean Cluj si cu avizul Directiei de Sanatate Publica…

- Peste 300 de școli și gradinițe din Timiș vor aincepe cursurile in 14 septembrie, in scenariul verde, iar una in scenariul roșu. Astazi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul Liliana Oneț, a hotarat scenariul in care vor funcționa cele 600 unitați de invațamant din Timiș.…