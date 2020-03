Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a decis suspendarea vineri a sesiunii sale aflate in desfasurare la Geneva si care urma sa se incheie peste o saptamana, transmite DPA. Decizia ''a tinut cont de evaluarea recenta a OMS'', a declarat trimisul austriac Elisabeth Tichl-Fisslberger, presedintele in exercitiu al Consiliului, dupa ce OMS a declarat miercuri seara ca focarul global de coronavirus a ajuns la nivelul unei pandemii. In Elvetia, numarul pacientilor infectati cu noul coronavirus a ajuns joi la 645, iar agentia sanitara federala a indicat ca ar putea introduce noi masuri…