Stiri pe aceeasi tema

- Medicii duc greul in momentul de fata in spitalele din toata tara. Se lupta cu epuizarea fizica, dar si cu cea psihica. Pentru ei, mai multi specialisti si-au unit fortele si le ofera suport psihoemotional si asistenta in perioada acesta.

- Personalul medical de la Spitalul Județean de Urgența Ploiești s-a revoltat, spunand ca nu are resursele necesare pentru a lupta impotriva epidemiei de coronavirus și ca, in plus, comunicarea cu conducerea spitalului nu este tocmai reușita.Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a…

- Toate cadrele Spitalului Județean de Urgența Buzau vor fi testate COVID-19! Președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, a anunțat ca astazi ar urma sa soseasca un prim lot de 2.000 de teste rapide, dintr-un total de 4.000 dedicate testarii intregului personal medical din cea mai mare unitate…

- Luni un barbat din Reșița a fost transportat la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara dupa ce a fost declarat pozitiv la infecția cu coronavirus. Marți o alta pacienta, in etate și revenita de curand din Spania, a ajuns și ea la spitalul de Infecțioase, dupa ce a fost depistata și aceasta pozitiv…

- Institutul National de Sanatate (INS) a actualizat, luni, algoritmul de testare. Toti cei cu infectie respiratorie acuta severa, care nu au gripa, vor fi testati pentru COVID-19. Personalul medical care a avut contact cu un bolnav de COVID-19 va fi testat pentru coronavirus.Testarea pentru…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta a anuntat ca personalul care lucreaza in sectia de unde un angajat a fost confirmat cu coronavirus a fost testat pentru a se stabili daca a fost infectat. De asemenea, colegii de sectie ai asistentului medical au fost izolati la domiliciu.

- In aceasta dimineața, o femeie in varsta de 46 de ani, intoarsa din Munchen, Germania, in data de 1.03.2020, s-a prezentat la Spitalul Județean de Urgența Buzau, avand urmatoarea simptomatologie: dureri de spate, tuse ușoara. Femeia a fost evaluata medical, i s-a efectuat test gripal al carui rezultat…

- Noua suspiciune de coronavirus la Buzau, anunțata de autoritați. O femeie a fost izolata, miercuri dimineața, in modulul special amplasat in curtea Spitalului Județean Buzau. Suspecta de coronavirus are 46 de ani și s-a intors din Munchen, Germania pe data de 1 martie. Ea s-a prezentat miercuri la Spitalul…