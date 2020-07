Stiri pe aceeasi tema

- Robert O'Brien, care detine un post crucial in cadrul Executivului american, s-a izolat si lucreaza "dintr-un loc securizat", in afara Casei Abe, a precizat intr-un comunicat presedintia americana. "Nu exista un risc de expunere a presedintelui sau vicepresedintelui", a subliniat Casa Alba. Consiliul…

- Presedintele american Donald Trump a creat confuzie cu privire la testele de depistare a noului coronavirus la care este supus, intr-o incercare de a da asigurari cu privire la starea sanatatii sale. ”Am fost testat foarte pozitiv... intr-un alt sens, in aceasta dimineata”, a spus seful statului american,…

- Cel mai recent test pozitiv a zguduit Casa Alba, aflata deja in tensiune dupa ce valetul militar al președintelui a purtat virusul in resedința celui mai puternic om din lume, scrie New York Times. Katie Miller, secretarul de presa al vicepreședintelui și un purtator de cuvant al echipei strategice…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, si vicepresedintele Mike Pence, au fost testati pentru coronavirus, a informat joi un purtator de cuvint al Casei Albe, conform Agerpres. Rezultatele pentru ambii lideri au fost negative. Testele au fost efectuate dupa ce s-a constatat ca un militar…

- Casa Alba a blocat audierea in Congresul SUA a doctorului Anthony Fauci, epidemiolog si consilier al presedintelui american Donald Trump, pe tema raspunsului administratiei SUA la pandemia cu noul coronavirus, a relatat vineri postul de stiri NBC, citat de dpa si de Reuters. Fauci, seful Institutului…