Coronavirus: Confederaţia europeană de volei (CEV) a anulat toate competiţiile continentale Confederatia europeana de volei (CEV) a anuntat, printr-un comunicat postat pe site-ul sau oficial, ca toate competitiile continentale, suspendate din cauza pandemiei de coronavirus, sunt anulate definitiv in acest sezon, informeaza L'Equipe. "Consiliul de administratie al CEV a convenit sa anuleze restul cupelor europene 2020, intre care si Super finalele (masculina si feminina) ale Ligii Campionilor, programate la Berlin, pe 16 mai'', a explicat federatia. CEV a anuntat, totodata, punerea in aplicare a unui plan de ajutor in valoare de 11,5 milioane euro in favoarea voleiului european.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

