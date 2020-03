Coronavirus: Concursul Eurovision 2020 a fost anulat (organizatori)

Concursul Eurovision 2020, care ar fi trebuit sa aiba loc in luna mai in Olanda, a fost anulat din cauza pandemiei cauzate de noul coronavirus, au anuntat miercuri organizatorii evenimentului, citati de AFP si Reuters.



"Cu un regret profund, va anuntam anularea concursului Eurovision 2020 de la Rotterdam", au precizat intr-un comunicat organizatorii acestui eveniment, urmarit in fiecare an de milioane de telespectatori din lumea intreaga.



"In acest moment, este imposibil sa continuam pregatirile pentru acest show live conform planurilor initiale", au adaugat reprezentantii…