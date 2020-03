Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a admis intr-un interviu publicat de cotidianul german Bild ca politicienii au "subestimat" pericolului reprezentat de epidemia noului coronavirus. "Cred ca toți, nefiind experți, am subestimat inițial pericolul coronavirusului", a declarat Ursula…

- Comisia Europeana recomanda restrictionarea calatoriilor neesentiale in Uniunea Europeana. Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune restrictionarea calatoriilor neesentiale in UE.

- Uniunea Europeana va institui o initiativa de investitii in valoare de 37 de milliarde de euro, ca parte a pachetului de masuri menit sa amortizeze impactul epidemiei de coronavirus (COVID-19) asupra economiilor blocului comunitar. Anunțul a fost facut vineri de presedintele Comisiei Europene, Ursula…

- Comisia Europeana va anunta vineri un set de masuri care vor permite guvernelor statelor membre sa sustina sectoarele economice afectate de criza coronavirusului, au declarat pentru Reuters mai multi oficiali europeni, potrivit Agerpres. Prin aceste masuri se va da unda verde cheltuielilor, care vor…

- Coronavirus: "Comisia va folosi toate instrumentele pe care le are la dispozitie pentru a se asigura ca economia Europei trece cu bine prin acest moment" /romania/file/1png_ro1.png In cadrul videoconferintei cu liderii UE din 10 martie in care s-a discutat epidemia de COVID-19, Comisia a primit mandat…

- In ultima sedinta de Guvern a fost adoptat un memorandum care prevede crearea acestui grup de lucru, avand ca obiectiv analiza impactului economic, financiar si bugetar generat de efectele epidemiei de coronavirus in Romania si in relatiile economice pe care le are Romania cu statele afectate de epidemie.…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunta investitii considerabile de 25 de miliarde de euro pentru combaterea coronavirusului si precizeaza ca vor fi folosite toate instrumentele pe care Comisia le are la dispozitie pentru a se asigura ca economia Europei trece cu bine prin acest…

