- Comisia Europeana s-a declarat luni „surprinsa'” de decizia Belgiei de a prelungi interdictia asupra calatoriilor neesentiale si a indicat ca va examina „toate optiunile” posibile impotriva acestei decizii considerate disproportionate, transmite AFP.

- Comisia Europeana a propus prelugirea cu zece ani a actualului sistem de tarifare in telefonia mobila, care permite utilizarea rezonabila, fara taxe suplimentare de roaming, in spatiul Uniunii Europene. „Pentru a asigura ca cetatenii pot continua sa se bucure de roaming fara taxe suplimentare in timpul…

- Comisia Europeana a propus miercuri prelungirea cu doua luni a aplicarii provizorii a acordului post-Brexit cu Marea Britanie, pana cand textul va putea fi tradus in cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene si ratificat de Parlamentul European, relateaza agentia EFE.

- Comisia Europeana a semnalat joi ca se asteapta ca grupul farmaceutic Pfizer/BioNTech sa revina incepand de saptamana viitoare la ritmul de productie planificat pentru vaccinul anti-COVID, dupa ce a diminuat recent numarul de doze de vaccin livrate statelor Uniunii Europene fata de planul convenit,…

- In spațiul public se vehiculeaza ideea conform careia cetațenii europeni nu vor mai putea calatori liber decat in baza unui certificat de vaccinare anti-coronavirus. In timp ce unii considera ca aceasta masura este discriminatorie, companiile aeriene internaționale s-au aratat a fi pro acestui document.…

- Comisia Europeana isi propune sa finalizeze in aceasta saptamana discutiile preliminare cu compania farmaceutica franceza Valneva pentru achizitia in avans a vaccinului candidat anti-COVID-19 dezvoltat de aceasta, a declarat marti negociatoarea-sefa a Uniunii Europene, Sandra Gallina, intr-o audiere…