- Comisia Europeana le-a recomandat, marti, tarilor Uniunii Europene sa aiba o abordare coordonata in privinta masurilor aplicate in relatia cu Marea Britanie si sa permita deplasarile esentiale, in pofida mutatiei coronavirusului, scrie Mediafax.

- Comisia Europeana a cerut joi statelor membre sa intensifice pregatirile fata de o noua crestere a infectiilor cu coronavirus si a recomandat adoptarea unor masuri comune pentru distribuirea vaccinurilor, atunci cand vor fi disponibile, transmite Reuters.

