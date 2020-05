Comisia Europeana apreciaza ca statele membre ale Uniunii Europene ar trebui sa-si redeschida frontierele dintre ele pentru sezonul turistic daca tin sub control cazurile de COVID-19 si daca sistemele lor de sanatate sunt pregatite in aceasta privinta, potrivit proiectului unui document ce va fi prezentat miercuri de executivul comunitar, transmite dpa. ''Gestionate corect, in siguranta si intr-o maniera coordonata, lunile care vin le-ar putea oferi europenilor sansa de a avea oarecare odihna binemeritata, relaxare si aer proaspat'', indica documentul citat. Totusi, ridicarea restrictiilor…