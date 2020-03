Comisia Europeana a propus luni 'restrictionarea' calatorilor 'non-esentiale' spre Uniunea Europeana, cu unele derogari, pentru o perioada initiala de 30 de zile, in contextul in care Europa a devenit noul epicentru al pandemiei cu noul coronavirus, transmit AFP si Reuters. 'Cu cat vor exista mai putine calatorii, cu atat mai bine vom putea limita raspandirea virusului', a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o postare video pe Twitter, apoi intr-o conferinta de presa la Bruxelles dupa o videoconferinta cu liderii G7. The @EU_Commission presents…