- Comisia Europeana a adoptat, vineri, o serie de recomandari ale Consiliului pentru a uniformiza masurile care restrang libera circulație in UE ca raspuns la pandemia de COVID-19. Executivul european vrea ca statele membre UE sa nu impuna restricții de intrare fara un acord comun intre ele. Totodata,…

- CE propune acordarea a 4 mld. euro Romaniei, pentru atenuarea consecintelor socioeconomice grave ale pandemiei. Spania și Italia primesc cei mai mulți bani Comisia Europeana a prezentat Consiliului propuneri de decizii privind acordarea unui sprijin financiar, in valoare de 81,4 miliarde euro, din cadrul…

- Comisia Europeana a recomandat luna trecuta ca statele membre sa nu acorde sprijin financiar intreprinderilor care au legaturi cu țari ce se afla pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante in scopuri fiscale. Restricțiile ar trebui sa li se aplice și intreprinderilor care au fost condamnate pentru infracțiuni…

- Comisia Europeana a publicat o prima evaluare provizorie a modului in care statele membre ale UE au facut uz de pachetele din cadrul Initiativei pentru investitii ca reactie la coronavirus (CRII). De la adoptarea primei propuneri privind CRII, statele membre au mobilizat cu o viteza fara precedent…

- Comisia Europeana a decis sa inchida procedura de infringement demarata impotriva Romaniei, cu privire la masurile restrictive privind produsele alimentare straine, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar. Actiunea Comisiei viza o lege care favoriza produsele alimentare interne, in…

- Comisia Europeana lanseaza, astazi, o platforma web intitulata „ Re-open EU” , dedicata sprijinirii reluarii in siguranța a calatoriilor și a turismului in intreaga Europa. Aceasta va furniza informații in timp real privind frontierele și disponibilitatea mijloacelor de transport și a serviciilor de…

- Comisia Europeana a trimis vineri statelor membre, spre consultare, un proiect de propunere vizand extinderea domeniului de aplicare al cadrului temporar privind ajutoarele de stat adoptat la 19 martie 2020, pentru a sprijini economia in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza un comunicat…

- "Avand in vedere ca situatia in materie de sanatate din anumite tari terte ramane critica, Comisia nu propune in acest stadiu o ridicare generala a restrictiilor de calatorie. Restrictiile ar trebui eliminate pentru tarile selectate de comun acord de statele membre, pe baza unui set de principii…