Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) indeamna statele membre ale Uniunii Europene (UE) sa prelungeasca pana la 15 mai interzicerea calatoriilor neesentiale in UE, o masura adoptata la 17 martie - pe o peroada de o luna - din cauza pandemiei noului coronavirus, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Comisia indeamna…

- Comisia Europeana si-a amanat intentia de a prezenta miercuri o serie de orientari pentru a asigura o iesire coordonata din perioada de izolare impusa pentru limitarea propagarii noului coronavirus, la cererea mai multor state membre ale Uniunii Europene, transmite marti DPA. Anterior,…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca mobilizeaza 3 miliarde euro pentru a sprijini in mod direct sistemele de sanatate din statele membre ale UE in lupta lor impotriva pandemiei de coronavirus printr-o serie de masuri, potrivit news.ro."Comisia doreste sa sprijine in mod direct sistemele de…

- Parlamentul European a sustinut joi, intr-o sesiune plenara extraordinara, necesitatea unei solidaritati europene puternice pentru a sprijini cetatenii in contextul COVID-19, inaintea unui vot crucial in regim de urgenta asupra primului set de masuri propuse de Comisia Europeana pentru a ajuta statele…

- Este vorba de taxele vamale pe care Uniunea Europeana le aplica produselor importate din state aflate in afara Uniunii. Ridicarea sau suspendarea temporara a acestor tarife reprezinta o competența exclusiva a Uniunii Europene, iar Comisia Europeana are capacitatea de a decide in acest sens.„O astfel…

- Statele membre ale Uniunii Europene nu au raportat cazuri de coronavirus, a declarat Stefan De keersmaecker, purtator de cuvant al Comisiei Europene. Executivul European lucreaza la asigurarea masurilor necesare pe care UE le poate aplica in cazul in care sunt semnalate cazuri de imbolnavire."Comisia…

