- Comisia Europeana a anunțat, vineri, ca va suplimenta cu 37,5 milioane de euro suma alocata proiectelor de cercetare care vizeaza dezvoltarea de vaccinuri, tratamente și metode de diagnostic pentru COVID-19, prin programul Orizont 2020. In total, urmeaza sa fie finanțate 17 proiecte, anunța MEDIAFAX.Finanțarea…

- In urma publicarii in luna ianuarie a unei cereri de propuneri in valoare de 10 milioane de euro, Comisia a asigurat o suma suplimentara de 37,5 milioane de euro alocate cercetarii de urgența privind dezvoltarea de vaccinuri, tratamente și metode de diagnostic pentru COVID-19. Aceasta acțiune face parte…

- Șase persoane care au intrat in contact cu barbatul de 47 de ani depistat pozitiv cu coronavirus au fost identificate, marți,de catre autoritațile din județul Timiș.Acestea se afla deja izolate la domiciuliu și in cel mai scurt timp urmeaza sa fie testate, anunța News.ro.De altfel, Raed Arafat, seful…

- Numarul persoanelor izolate la domiciliu și monitorizate de Direcția de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud a ajuns la 76, informeaza Instituția Prefectului. Potrivit datelor prezentate luni, in acest moment, la nivelul județului Bistrița-Nasaud nu sunt cazuri confirmate de Coronavirus (Covid-19) și nici…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca va aloca 232 de milioane de euro pentru combaterea epidemiei de coronavirus.Conform unui comunicat, aproape jumatate din acesti bani sunt destinati OMS pentru coordonarea raspunsului la aceasta epidemie. Totodata, Comisia aloca fonduri suplimentare pentru…

