Comisia Europeana a respins luni criticile conform carora modul in care a abordat contractele de achizitie de vaccinuri impotriva COVID-19 este cauza campaniei lente si intarziate de vaccinare in statele UE, executivul comunitar punand aceasta situatie pe seama dificultatilor de productie si distributie a vaccinurilor, consemneaza agentiile DPA si EFE.



''Numarul vaccinurilor pe care le avem (comandate) este suficient'', a spus la Bruxelles in fata presei Eric Mamer, purtator de cuvant al Comisiei Europene. ''Suntem la inceputul campaniei de implementare (...).…