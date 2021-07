Stiri pe aceeasi tema

- „In urmatoarele doua zile voi fi la Bruxelles, pentru ultimele discutii aplicate, la Comisia Europeana, despre PNRR. Ma voi intalni cu Margrethe Vestager, vicepresedinte al Comisiei Europene si cu echipele tehnice care lucreaza din partea Comisiei pe PNRR si pe viitoarele Programe operationale. Avem…

- Ministerul Tineretului si Sportului a sistat finantarea Federatiei Romane de Baschet, secretarul general al FRB, Adrian Voinescu, declarand, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca decizia vine intr-un moment "cel putin ciudat" avand in vedere ca echipa nationala feminina 3x3 se afla in pregatire…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri o viziune privind infiintarea unei noi unitati cibernetice comune pentru a contracara incidentele cibernetice grave tot mai numeroase care afecteaza activitatea serviciilor publice, a intreprinderilor si a cetatenilor din intreaga Uniune Europeana, se arata…

- De asemenea, Comisia Europeana urmeaza sa prezinte o analiza privind drepturile pasagerilor care utilizeaza transportul aerian in UE. Aceasta analiza vinde in contextul in care in timpul pandemiei de COVID-19, multe companii aeriene din UE au fost obligate sa iși imobilizeze la sol majoritatea avioanelor,…

- Comisia a anunțat astazi, 22 iunie, noi cereri de propuneri pentru a sprijini formarea, dezvoltarea competențelor și evoluția carierei cercetatorilor in cadrul Acțiunilor Marie Sklodowska-Curie (MSCA), programul emblematic de finanțare al UE din cadrul programului Orizont Europa, dedicat invațamantului…

- Oficialii de la Bruxelles au aprobat, miercuri, 16 iunie, planul national de relansare economica propus de Portugalia. Finanțarea este asigurata de Comisia Europeana printr-un imprumut comun și este menita sa ajute la depasirea consecintelor economice produse de pandemia de COVID-19. „Acesta este primul…

- Parlamentul European a adoptat miercuri planurile de consolidare a pregatirii si rezilientei Europei impotriva atacurilor cibernetice prin crearea unui centru de inovare si expertiza. Noul centru de competente in materie de securitate cibernetica, ce va avea sediul la Bucuresti, va pune in…

- Romania a fost oficial exclusa din consortiul european ELI-ERIC, aprobat de Comisia Europeana pe 5 mai 2021. Decizia vine dupa ce anul trecut partenerii din Ungaria si Cehia, alaturi de care in 2012 Romania a primit finantare din partea Comisiei Europene pentru a demara proiectul paneuropean de cercetare…