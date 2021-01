Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana doreste ca pana in vara rata vaccinarii anti-COVID-19 in Uniunea Europeana sa ajunga la aproximativ 70% dintre adulti. O propunere in acest sens urmeaza sa fie prezentata marti, informeaza dpa, preluata de Agerpres.

- Uniunea Europeana a anuntat marti ca a finalizat negocierile preliminare cu compania farmaceutica franceza Valneva pentru achizitia a pana la 60 milioane de doze de vaccin candidat dezvoltat de aceasta impotriva COVID-19, transmite Reuters. 'Contractul preconizat cu Valneva ar oferi posibilitatea…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghița, a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca vaccinul produs de Moderna este așteptat sa ajunga in Romania pana la jumatatea acestei luni. Țara noastra va primi aproximativ 3,5 milioane de doze."4,3% din cantitate revine Romaniei,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca obiectivul Guvernului trebuie sa fie acela de a stavili "cu orice pret" cresterea numarului de cazuri COVID fara sa afecteze activitatea economica, dar in acelasi timp sa implementeze cu fermitate deciziile privind combaterea pandemiei cu noul coronavirus."Dupa…

