- Ministerul Sanatatii din Siria a declarat luni ca a inceput sa administreze vaccinuri anti-COVID-19 lucratorilor din sistemul medical aflati in prima linie in lupta impotriva noului coronavirus, informeaza Reuters. „Pentru a doua zi consecutiv sunt administrate vaccinuri anti-COVID-19 lucratorilor medicali…

- Ungaria va incepe miercuri vaccinarea impotriva COVID-19 si cu dozele achizitionate de la compania chineza Sinopharm, devenind primul stat membru al Uniunii Europene care va folosi acest ser, relateaza Reuters. Anuntul a fost facut marti de Guvernul de la Budapesta pe pagina sa de Facebook…

- BRUXELLES, 16 feb – Sputnik. Moderna va intarzia livrarile de vaccin in UE, dupa ce anunțuri similare au fost facute de Pfizer/BioNTech și de AstraZeneca, provocand ingrijorare in randul statelor UE, mai ales in ceea ce privește doza de rapel care trebuie administrata la un interval precis. Comisia…

- Beijingul va trimite Siriei un ajutor de 150.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19, a anuntat joi Ambasada Chinei de la Damasc, potrivit Reuters. Nu exista detalii despre momentul in care va fi trimis ajutorul si nici despre tipul de vaccin care va fi oferit, a spus ofiterul de presa Guan…

- Comisia Europeana ar putea sa acceseze pietele financiare pentru aproape 100 de miliarde de euro "la finele primaverii", in ideea de a finanta platile anticipate pentru cele 27 de planuri nationale de revenire din pandemie, a declarat joi comisarul european pentru Economie, Paolo Gentiloni, transmite…

- Comisia Europeana a semnalat joi ca se asteapta ca grupul farmaceutic Pfizer/BioNTech sa revina incepand de saptamana viitoare la ritmul de productie planificat pentru vaccinul anti-COVID, dupa ce a diminuat recent numarul de doze de vaccin livrate statelor Uniunii Europene fata de planul convenit,…

- Ungaria a ajuns la un acord cu compania chineza Sinopharm pentru a cumpara vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de aceasta, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, inr-un briefing de presa, transmite Reuters. Gulyas a spus ca transporturile de vaccinuri…

- Turcia a primit miercuri primul transport de vaccinuri impotriva noului coronavirus provenind din China, vaccinuri care vor intra intr-o faza de testare, timp de doua saptamani, inainte de a primi unda verde pentru a fi oferite populatiei, a anuntat ministrul turc al sanatatii, Fahrettin Koca, transmite…