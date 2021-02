Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana le-a cerut companiilor farmaceutice sa incheie contracte de cooperare pentru cresterea productiei de doze de vaccin anti-COVID-19. In prezent, 16 unitati de productie europene indeplinesc standardele pentru producerea substanta activa si 21 pentru dozarea vaccinurilor in fiole, informeaza…

- Europa asigura 76% din productia de vaccinuri la nivel mondial. Serurile sunt produse in 27 de fabrici din 11 țari europene, noteaza Mediafax. Europa detine 76% din productia de vaccin din lume. Sunt 12 situri de cercetare, in opt tari din lume, care lucreaza incontinuu la dezvoltarea unor…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi va produce anul acesta peste 100 de milioane de doze din vaccinul anti-COVID-19 realizat de grupul concurent americano-german Pfizer/BioNTech, a anuntat directorul general al Sanofi, Paul Hudson, intr-un interviu publicat marti de ziarul Le Figaro,

- Dupa ce Pfizer si-a redus livrarile de vaccin catre UE saptamana trecuta, acum a venit randul AstraZeneca. Compania farmaceutica a anuntat ca nu va putea respecta cantitatea de vaccin trimisa in UE, in contextul in care Comisia Europeana a rezervat 400 de milioane de doze de vaccin. Potrivit Reuters…

- Comisia Europeana va solicita explicatii de la grupul farmaceutic Pfizer pentru noile intarzieri ce vor aparea saptamana viitoare in livrarea de vaccinuri COVID-19 pentru tarile membre ale Uniunii Europene, a declarat vineri un purtator de cuvant al Executivului comunitar, citat de

- Comisia Europeana isi propune sa finalizeze in aceasta saptamana discutiile preliminare cu compania farmaceutica franceza Valneva pentru achizitia in avans a vaccinului candidat anti-COVID-19 dezvoltat de aceasta, a declarat marti negociatoarea-sefa a Uniunii Europene, Sandra Gallina, intr-o audiere…

- Compania germana BioNTech estimeaza ca poate produce doua miliarde de doze de vaccin anti-Covid in 2021, peste obiectivul anterior, de 1,3 miliarde de doze, informeaza Agerpres, care citeaza AFP. Estimarea se bazeaza pe ”noul standard” care permite extragerea a șase doze din fiola in loc de cinci, dar…

- Uniunea Europeana a comandat o cantitate insuficienta de vaccin anti COVID și de aceea apar lacune in aprovizionare. Compania farmaceutica germana BioNTech incearca, impreuna cu partenerii de la Pfizer, sa gaseasca soluții pentru creșterea producției de vaccin.