Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a adresat un indemn Europei sa ramana unita pentru a depasi efectele pandemiei de COVID-19, in ajunul unui summit al Celor 27 consacrat negocierii unui pachet de stimulente economice, care a suscitat opinii divergente, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Parlamentul European a adoptat crearea unui fond de solidaritate impotriva coronavirus de 50 de miliarde de euro. Acesta va fi introdus in bugetul UE 2021-2027 pentru investitii in sistemul medical.Citește și: Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor - Ce este interzis sa faci in aceasta zi…

- Viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene ar trebui sa fie folosit pentru a sprijini redresarea economica dupa pandemia cauzata de noul coronavirus, au anuntat miercuri presedintii Comisiei Europene si Consiliului European, transmit Reuters si dpa. Presedintele Consiliului European,…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este de parere ca Uniunea Europeana se va intari dupa epidemia de COVID-19, in ciuda indoielilor actuale privind solidaritatea celor 27 de tari membre, transmite AFP. 'Sunt convinsa ca Europa va iesi mai puternica din aceasta criza', a declarat ea…

- Concursul Eurovision a fost anulat, au anunțat miercuri organizatorii. Cel mai probabil, competiția ar urma sa aiba loc abia anul viitor, in 2021.Ediția din acest an a competiției muzicale era programata pentru 16 mai, la Rotterdam.„In ultimele saptamani, am explorat multe opțiuni alternative pentru…

- Compania Adidas a decis, marti, sa-și inchida magazinele din Europa și din America de Nord, din cauza pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut prin intermediul unui comunicat de presa. Magazinele Adidas și Reebok din Europa vor fi inchise in perioada 18 - 29 martie, in timp ce in SUA si Canada…

- Comisia Europeana a propus restrictionarea calatorilor „non-esentiale” spre Uniunea Europeana, cu unele derogari, pentru o perioada initiala de 30 de zile. Propunerea va trebui aprobata marți, 17 martie, intr-o videoconferința, de șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, in contextul in care…

- Doua prime cazuri de infectie cu noul coronavirus au fost diagnosticate in Venezuela, la un barbat si o femeie intorsi din calatorii in Europa, a informat vineri vicepresedinta Delcy Rodriguez, care a anuntat, de asemenea, inchiderea tuturor unitatilor de invatamant, informeaza AFP potrivit Agerpres.…