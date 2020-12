Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a dat luni aprobarea pentru utilizarea vaccinului COVID-19 dezvoltat in comun de compania americana Pfizer si de partenerul sau german BioNTech, fiind ultimul pas pentru a permite Europei sa inceapa vaccinarile in decurs de o saptamana. Tari ale Uniunii Europene, intre care Germania,…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat azi autorizarea conditionata pe teritoriul Uniunii Europene a vaccinului anti-Covid-19 realizat de compania americana Pfizer si partenerul ei german BioNTech, informeaza agerpres . Acesta este primul vaccin anti-Covid-19 aprobat de EMA, autoritatea…

- Agentia Europeana pentru Medicamente a autorizat vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer si BioNTech. Cand incepe vaccinarea Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat luni autorizarea conditionata pe teritoriul Uniunii Europene a vaccinului dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 de compania…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a aprobat luni utilizarea pe teritoriul Uniunii Europene a vaccinului dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 de compania americana Pfizer si partenerul ei german BioNTech, informeaza Reuters. In urma deciziei de luni, tarile din UE vor putea sa demareze…

- Europa devine ”verde”. PwC: Peste jumatate dintre mașinile electrice și hibride vandute la nivel mondial au fost cumparate de europeni Mai mult de jumatate (54%) dintre masinile hibride si electrice vandute la nivel global in trimestrul al treilea au fost cumparate de consumatorii din Europa,…

- Luna trecuta, atat America Latina, cat si Asia au raportat peste 10 milioane de cazuri totale in regiunile lor. Numai in Statele Unite sunt peste 9 milioane de cazuri, iar epidemia se extinde rapid. In timp ce in Europa a durat aproape noua luni pentru a se ajunge la primele 5 milioane de cazuri de…

- Europa a depasit vineri totalul de 150.000 de cazuri zilnice de coronavirus, la doar o saptamana dupa raportase pentru prima data 100.000 de cazuri – potrivit unui bilant al Reuters – cu tari precum Franta, Germania confirmand zilnic un numar record de infectii saptamana aceasta. O mare parte a Europei…

- Comisia Europeana a propus astazi o reforma a sistemului de azil al Uniunii Europene pentru migranti. Aceasta nu prevede cote obligatorii de refugiati, dar introduce in schimb un mecanism de ‘solidaritate obligatorie’ intre statele membre ale UE. Mecanismul va fi activat atunci cand una dintre acestea…