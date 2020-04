Comisia Europeana (CE), in colaborare cu mai multi parteneri, a lansat la 20 aprilie o platforma europeana de date privind COVID-19 pentru a permite colectarea rapida si schimbul datelor de cercetare disponibile. Platforma, care face parte din planul de actiune ERAvsCorona, reprezinta o etapa suplimentara in eforturile Uniunii Europene (UE) de a sprijini cercetatorii din Europa si din intreaga lume in lupta impotriva coronavirusului, informeaza marti un comunicat de presa al Comisiei.



"Prin eforturile noastre comune, vom intelege, vom diagnostica si, in cele din urma, vom invinge…