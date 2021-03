Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele europene trebuie sa ajute companiile sa isi consolideze capitalul propriu, in caz contrar se vor confrunta cu un val de falimente si pierderea a 15 milioane de locuri de munca, arata o analiza realizata de expertii Fondului Monetar International, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES .…

- "Kaufland Romania inaugureaza pe 28 ianuarie 2021, doua magazine, in Piatra Neamt si in Sibiu. In total, creeaza peste 200 de locuri de munca noi, aproximativ 100 de locuri in fiecare dintre cele doua locatii. Prin aceste deschideri, compania ajunge la o retea nationala de 141 de hipermarketuri", a…

- Pe portalul EURES Romania, exista 333 locuri de munca vacante in mai multe tari din Europa. Este vorba despre: Danemarca, Germania, Italia, Norvegia, Polonia si Suedia. Iata oferta Eures: Danemarca – 300 locuri de munca: 300 lucrator in agricultura; Germania – 5 locuri de munca: 1 operator masina de…

- Orice culoare politica ar avea guvernul care va veni la putere in urma negocierilor purtate zilele acestea va avea de infruntat o grava problema sociala. Pandemia și restricțiile aferente au lasat fara joburi ...

- Restricțiile din perioada de pandemie au inchis multe afaceri, iar angajații au ingroșat randurile șomerilor. Potrivit ANOFM, la sfarșitul lunii octombrie 2020, in Romania erau in evidențe peste 285.000 de persoane, dintre care primeau indemnizație doar 94.000. Cei mai mulți șomeri sunt la sate (191.000),…

- Potrivit unui raport al Confederației Europene a Producatorilor e Haine și Textile – Euratex -, un Brexit fara acord ar putea duce la pierderea a 130.000 de locuri de munca in Europa. Zeci de mii de romani in mare pericol Astfel, cu 12.000 de locuri de munca care sunt pierdute in industria textila,…

- Un Brexit fara acord ar putea duce la pierderea a 130.000 de locuri de munca in Europa, potrivit unui raport al Confederatiei Europene a Producatorilor de Haine si Textile (Euratex). Cu 12.000 de locuri de munca pierdute in industria textila, Romania ar putea fi a doua cea mai afectata țara. Mai exact,…

- Un Brexit fara acord ar putea duce la pierderea a 130.000 de locuri de munca in Europa, potrivit unui raport al Confederatiei Europene a Producatorilor de Haine si Textile (Euratex). Cu 12.000 de locuri de munca pierdute in industria textila, Romania ar putea fi a doua cea mai afectata țara.