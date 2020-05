Dezvoltarea instrumentelor necesare combaterii noului coronavirus la nivel mondial presupune alocarea a 40 de miliarde de dolari, a declarat luni, la Bruxelles, secretarul general al ONU Antonio Guterres in cadrul unei conferinte internationale a donatorilor, relateaza dpa. "Va fi nevoie de cel mai mare efort in sanatatea publica din istorie", a subliniat secretarul general al Natiunilor Unite. El a salutat promisiunile de finantare anuntate luni care vizeaza atingerea unui prag initial de 7,5 miliarde euro (8,2 miliarde de dolari), numind acest lucru o ''plata in avans pentru dezvoltarea…