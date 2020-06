Colosseumul din Roma si cateva dintre bijuteriile culturale ale Italiei si-au redeschis luni portile dupa aproape trei luni de la inchiderea lor in contextul pandemiei de coronavirus, in ceea ce poate fi considerat drept primul pas spre normalitate, relateaza EFE. Prin redeschiderea Colosseumulului, Italia si-a recuperat principalul simbol, care si-a reprimit vizitatorii fara obisnuite cozi si in mijlocul masurilor de securitate. Redeschiderea amfiteatrului roman a avut luni un aer festiv cu o ceremonie la care au participat oficialitati militare si autoritati ale statului, precum delegata guvernului…