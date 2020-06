Coronavirus: Cluburile franceze cer guvernului să găsească soluţii pentru repornirea fotbalului Cluburile franceze din Ligue 1 si Ligue 2 cer guvernului francez sa gaseasca solutii pentru repornirea fotbalului, informeaza L'Equipe.



Intr-un comunicat comun inedit dupa suspendarea competitiilor din cauza pandemiei de coronavirus, cele doua mari sindicate ale cluburilor profesioniste (UCPF, Premiere Ligue) au cerut marti guvernului sa se mobilizeze pentru reluarea fotbalului in timpul verii, cerand "un plan de relansare" pentru acest sector si sperand la "stadioane deschise" publicului la inceputul sezonului viitor.



Cele doua sindicate amintesc ca instantele fotbalului…

Sursa articol: agerpres.ro

