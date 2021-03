Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Donald Trump ii indeamna pe americani sa se vaccineze impotriva Covid-19, deoarece vaccinul este unul „grozav” și care funcționeaza. Trump a mai declarat marți ca va decide daca va mai candida pentru un nou mandat la Casa Alba dupa alegerile pentru Congres din noiembrie 2022, potrivit…

- ​Meciul dintre Aston Villa si Tottenham, programat, miercuri, în etapa a XVIII-a a campionatului Angliei, a fost amânat din cauza numarului mare de infectari cu Covid-19 la echipa gazda."Din cauza numarului mare de jucatori si membri ai stafului testati pozitiv si plasati în…

- 4.841 de cazuri noi de coronavirus confirmate din peste 31 de mii de teste, in ultimele 24 de ore. Alte 96 de persoane au murit, iar numarul deceselor a ajuns la 16 mii 506. In stare grava sunt internati acum 1100 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 306 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 […]…

- Yoshihide Suga, premierul Japoniei, a decretat joi o noua stare de urgenta, care vizeaza zona metropolitana Tokyo si trei prefecturi adiacente, din cauza creșterii numarului de persoane infectate cu coronavirus, informeaza Reuters și AFP, citate de Agerpres.Premierul Yoshihide Sugai a precizat ca declara…

- Prima țara lovita de pandemia de coronavirus, China, a fost și prima țara care a reușit, cel puțin din punct de vedere oficial, sa controleze virusul, transmite deschide.md. Cu toate astea, pandemia provoaca inca panica aici, iar autoritațile ia masuri drastice chiar și atunci cind e vorba doar de citeva…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon l-a avertizat marti pe Donald Trump ca restrictiile în vigoare în provincia britanica, unde detine terenuri de golf, nu i-ar permite sa se deplaseze acolo, dupa ce în presa au aparut informatii privind o posibila vizita a miliardarului la sfârsitul…

- Statele Unite s-au confruntat sambata cu un nou record al numarului de contaminari zilnice de COVID-19, cu 277.346 de cazuri noi, potrivit universitatii americane Johns Hopkins, transmite AFP.SUA, de departe tara cea mai grav afectata de coronavirus, au inregistrat un total de 20,38 milioane de cazuri…

- SUA au ajuns sambata la 17.631.293 de cazuri confirmate de SARS-CoV-2 si la 316.006 de decese asociate bolii COVID-19, potrivit unui bilant independent al Universitatii Johns Hopkins, relateaza EFE. Bilantul, publicat la 20:00 ora locala (01:00 GMT duminica), arata cu 2.971 mai multe decese decat vineri…