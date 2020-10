Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo (35 de ani) a ieșit pozitiv la testul Covid-19 și a intrat in izolare, a anunțat Federația Portugheza de Fotbal, citata de Reuters. SCANDAL in Parlament: Roman (PNL) l-a facut bolșevic pe Nasui (USR) Testul pozitiv a fost inregistrat inaintea meciului cu…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a declarat duminica, la B1 Tv, ca Direcțiile de Sanatate Publica (DSP) au fost cele mai puțin pregatite pentru gestionarea crizei sanitare pe care a provocat-o pandemia de coronavirus. Oficialul guvernamental s-a referit, in acest context,…

- Papa Francisc a criticat faptul ca in anumite tari se acorda mai mult credit marilor companii, in detrimentul "celor slabi", in contextul pandemiei de coronavirus, a relatat Agerpres."Se asculta mai mult de marile companii financiare decat de oameni sau de cei care se misca in economia reala. Se asculta…

- Ziarul Unirea Barbat de 87 de ani, prezentand comorbiditați, s-a vindecat de coronavirus. Observațiile unui medic despre internarea și externarea infectaților cu COVID-19 Un roman de 87 de ani s-a vindecat de coronavirus, iar cazul acestuia ar putea dezvolta o noua strategie pentru internarea și externarea…

- Magnatul roman isi justifica pozitia prin faptul ca oricum, pe timpul pandemiei, sustine el, s-au nascut peste un milion de oameni, echilibrand astfel balanta, si de asemenea el crede ca cei decedati de COVID, majoritatea cu comorbiditati, ar fi murit oricum. "Criza nu mai e la orizont, criza…

- Ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, a postat pe pagina sa de pe o rețea de socializare un mesaj de condoleanțe adresat familiei lui Dan Tataru, fost senator al statului și fost secretar de stat in MApN.„Am aflat cu tristețe despre trecerea la cele veșnice, la numai 51 de ani, a lui…

- Ionel Danca, șeful Cancelariei prim-ministrului, spune, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca "trebuie sa intelegem cu totii un lucru foarte simplu, indiferent de optiunea noastra politica, oricate eforturi ar face Guvernul, daca impreuna nu oprim raspandirea virusului Covid-19, va fi tot…

- Singurul pacient infectat cu coronavirus din Campina, județul Prahova, s-a externat zilele trecute, insa odata cu externarea a vazut și cat au costat cele 7 zile de spitalizare, iar șocul a fost mai mare decat la aflarea veștii ca este pozitiv cu coronavirus. Factura fabuloasa pentru un bolnav de coronavirus…