Coronavirus/ Cîţu: Nu luăm în calcul restricţii; din contră, mă gândesc că putem relaxa Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca nu ia in calcul introducerea de noi restrictii in privinta pandemiei cauzate de noul coronavirus, mentionand ca in Romania numarul de infectari a scazut sau s-a plafonat si a amintit ca incepe campania de vaccinare. "Din ce am vazut in ultimele zile, numarul imbolnavirilor a scazut sau s-a plafonat, vom vedea ce se intampla dupa, dar avem un guvern care poate sa ia decizii imediat si acesta a fost de fapt scopul nostru, sa avem un guvern cat mai repede investit pentru a putea sa ia decizii daca lucrurile se inrautatesc, pentru a da ordonante de urgenta",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

