Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a cerut prefectilor, luni, intr-o videoconferinta, sa ia toate masurile necesare pentru a impune "respectarea stricta" a regulilor aflate in vigoare, subliniind ca, daca acest lucru se intampla, nu ar fi necesare alte restrictii pentru a limita raspandirea SARS-CoV-2. "Vedem…

- Prim-ministrul Florin Citu a cerut prefectilor, luni, intr-o videoconferinta, sa ia toate masurile necesare pentru a impune „respectarea stricta” a regulilor aflate in vigoare, subliniind ca, daca acest lucru se intampla, nu ar fi necesare alte restrictii pentru a limita raspandirea SARS-CoV-2. „Vedem…

- Prim-ministrul Florin Citu a cerut prefectilor, luni, intr-o videoconferinta, sa ia toate masurile necesare pentru a impune "respectarea stricta" a regulilor aflate in vigoare, subliniind ca, daca acest lucru se intampla, nu ar fi necesare alte restrictii pentru a limita raspandirea SARS-CoV-2.…

- Premierul Florin Citu a anuntat, luni, ca a vazut ce s-a intamplat in weekend, fiind nemultumit ca sunt persoane care inca nu au inteles ca trebuie respectate regulile pentru limitarea pandemiei. Premierul a anuntat ca, la ora 13.00, va avea o intalnire cu primarul general si primarii de sector pentru…

- Bianca Dragușanu arunca in aer pandemia de coronavirus. Vedeta spune ca i s-au oferit bani pentru a spune ca are virusul, insa a refuzat. Reația Biancai vine dupa ce in weekend aceasta a chefuit intr-o locație de lux din București, locație in care poliția a descins și a dat amenzi. Citește…

- Mesajul ministrului Finanțelor vine la peste șase ore de la cozile la care au stat bucureștenii miercuri, la orele pranzului.Zeci de bucureșteni au stat la coada miercuri la mai multe sedii ANAF, dupa ce au primit somații ca au datorii care trebuie platite urgent. Suparați și tensionați, oamenii au…

- Fostul star al CSM București, Isabelle Gullden va juca la Rapid. Suedeza revine astfel in handbalul romanesc dupa trei ani de absența, perioada in care a evoluat in Franța, la Brest. Fostul centru de la CSM București, caștigatoare a Ligii Campionilor in 2016, Bella Gullden s-a ințeles cu Rapid…

- La doua saptamani dupa Craciun, s-a constatat o creștere a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, semn ca regulile sanitare nu au fost respectate intocmai. Mai bine de o treime din totalul cazurilor au fost consemnate in municipiul Bucuresti si in judetele Timis, ... The post Timișul, pe lista…