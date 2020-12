Coronavirus: Cipru intră într-un amplu lockdown cu închiderea magazinelor şi a restaurantelor Cipru a intrat vineri in cea de-a doua perioada de izolare a anului pentru a incerca sa franeze cresterea numarului de cazuri de COVID-19 ce prevede inchiderea restaurantelor, a centrelor comerciale si a bisericilor, restrictii care se adauga interdictiei de circulatie pe timpul noptii si altor masuri in vigoare de la sfarsitul lunii noiembrie, relateaza EFE. Noile masuri, care se vor prelungi pana la cel putin 31 decembrie, includ si inchiderea centrelor de invatamant gimnazial astfel incat cursurile se vor desfasura online. Slujbele din lacasurile de cult vor avea loc fara public, cu exceptia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

