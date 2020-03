Coronavirus: Cinematograful drive-in, mijloc de relaxare în Coreea de Sud în plină epidemie In plina epidemie de coronavirus, cinematograful in aer liber a devenit principalul mijloc de relaxare adoptat de sud-coreeni nerabdatori sa vada ceva nou fara a-si asuma riscuri, relateaza duminica AFP. In timp ce numarul de intrari la cinematografele traditionale sud-coreene a scazut in ultimele saptamani, un cinematograf drive-in in apropiere de Seul a inregistrat un mare succes. Cinefilii pot urmari acolo un film, instalati confortabil in masinile lor, parcate in fata unui ecran urias in aer liber. "Am observat o crestere de la 10 la 20% a vanzarilor, iar locurile pentru week-end sunt epuizate",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

