In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.938 cazuri noi de infectare cu Covid-19 și 74 de decese. Pana astazi, 1 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 636.201 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 566.365 de pacienți au fost declarați vindecați. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba12284371,82.Arad14054701,373.Argeș18653831,864.Bacau16373741,375.Bihor17769801,886.Bistrița-Nasaud7393581,637.Botoșani8256361,58.Brașov253251292,89.Braila8263392,4310.Buzau8290561,0611.Caraș-Severin6424441,7112.Calarași6316411,4213.Cluj29797983,1614.Constanța262691442,8915.Covasna5044220,8516.Dambovița14688401,5117.Dolj152381121,2818.Galați15951712,0919.Giurgiu630241,7320.Gorj5067160,5821.Harghita5330140,4122.Hunedoara117181281,3823.Ialomița6773332,0124.Iași273612381,0225.Ilfov240652064,6526.Maramureș10654521,5127.Mehedinți5016231,2728.Mureș15084541,3729.Neamț110641201,0430.Olt9455460,7731.Prahova24009851,5332.Satu…