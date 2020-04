Coronavirus: Chris Cuomo, prezentator al postului CNN, s-a vindecat de COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul vedeta al CNN, Chris Cuomo, care dezvaluise la finalul lunii martie ca a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, a anuntat miercuri seara ca si sotia sa, Cristina, a fost diagnosticata cu COVID-19, informeaza Reuters. Prezentatorul, care este si fratele guvernatorului New York-ului,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) ne ofera 5 sfaturi legate de nutriție, cu e bine sa mancam și sa bem pentru a lupta mai ușor cu infecția de coronavirus. Consumul alimentelor potrivite și hidratarea adecvata sunt vitale pentru sanatatea oamenilor. Persoanele care au o dieta bine echilibrata tind…

- Senatorul republican Rand Paul, care reprezinta statul american Kentucky, a postat marti pe pagina sa de Twitter ca s-a vindecat de coronavirus si ca se ofera voluntar la spitalul din orasul Bowling Green, potrivit dpa. "Apreciez toate urarile de bine pe care le-am primit. Am fost testat…

- Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat ca fratele sau Chris Cuomo, angajat al CNN, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, in timp ce numarul de cazuri continua sa creasca rapid si cel al deceselor a depasit 1.500 in acest stat, relateaza Reuters.''Fratele meu Chris…

- Chris Cuomo era gazda programului "Cuomo Prime Time", difuzat de CNN de la ora 21.00. Starea sa de sanatate este buna, iar postul anunta ca el va continua sa lucreze de acasa. Citeste si Medicul cu care Putin s-a intalnit saptamana trecuta are coronavirus. O strangere de mana care zguduie…

- Marcus Smart, coordonatorul de joc al echipei Boston Celtics si unul dintre primii jucatorii din campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA) testati pozitiv la coronavirus, a anuntat duminica seara ca a fost externat, informeaza agentia EFE.El este al patrulea baschetbalist din…

- O femeie din Statele Unite ale Americii, care s-a vindecat dupa o forma ușoara de coronavirus, a povestit totul despre lupta ei cu COVID-19 – de la felul surprinzator in care s-a infectat, pana la ce a urmat dupa ce a fost depistata pozitiv.

- Un al doilea test cu rezultat negativ a fost inregistrat pentru femeia de 38 de ani diagnosticata cu coronavirus si internata la Timisoara. Pacienta s-a vindecat, insa ramane pentru moment internata in spital. Aceeasi situatie este si in cazul barbatului de 47 de ani, dupa ce in 12-a zi rezultatul era…