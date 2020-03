China va trimite peste 2 milioane de masti de protectie Uniunii Europene, in timp ce Europa a devenit epicentrul pandemiei de coronavirus, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza AFP.



Intr-un mesaj video pe Twitter, von der Leyen a declarat ca premierul chinez Li Keqiang i-a spus la telefon ca a fost trimis materialul medical.



"Convergem asupra faptului ca lupta impotriva coronavirusului este globala si ca trebuie sa ne ajutam reciproc in aceste momente dificile. China nu a uitat de ajutorul pe care Comisia i l-a acordat in ianuarie,…