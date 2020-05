China a declarat vineri ca sustine crearea unei comisii sub egida Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), "dupa sfarsitul epidemiei", cu scopul de a evalua "raspunsul mondial" la COVID-19, transmite AFP.



Aceasta declaratie intervine dupa presiuni occidentale, in special americane si australiene, care cer o ancheta despre aparitia virusului in China la sfarsitul anului trecut.



Evaluarea va trebui sa se faca in mod "deschis, transparent si inclusiv" si "la momentul oportun dupa sfarsitul epidemiei", a apreciat intr-o conferinta de presa Hua Chunying, o purtatoare de cuvant…