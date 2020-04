China a vandut de la inceputul lunii martie aproape patru miliarde de masti de protectie altor tari care lupta impotriva pandemiei legate de noul coronavirus, au anuntat duminica autoritatile de la Beijing, care doresc in paralel sa aplaneze temerile privind calitatea materialelor medicale exportate, relateaza AFP.



In ciuda scaderii numarului de cazuri de pe teritoriul sau, China a indemnat fabricile sa creasca productia de echipamente medicale, intr-un moment in care alte tari se confrunta cu o penurie. Peste 65.000 de persoane au murit din cauza pandemiei de COVID-19 in intreaga…