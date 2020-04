China a anuntat joi ca va dona inca 30 de milioane de dolari Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care are nevoie de mai mult de 1 miliard de dolari pentru a finanta lupta impotriva pandemiei de coronavirus ce a ucis peste 180.000 de persoane in intreaga lume, informeaza Reuters.



Promisiunea vine la aproximativ o saptamana dupa ce presedintele american Donald Trump a suspendat finantarea OMS si a acuzat organizatia cu sediul la Geneva de promovare a "dezinformarii" chineze cu privire la virus, aparut in orasul Wuhan din centrul Chinei anul trecut.



"In acest moment…