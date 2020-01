Coronavirus: China nu recomandă evacuarea străinilor din Wuhan Autoritatile chineze le-au recomandat celorlalte state sa nu-si evacueze cetatenii din Wuhan, orasul unde s-a declansat epidemia cu noul coronavirus, insa nu va impiedica operatiunile de evacuare a cetatenilor straini, relateaza agentia EFE.



Ministerul de Externe chinez i-a convocat pe reprezentantii diplomatici acreditati la Beijing pentru a le prezenta masurile luate de China impotriva epidemiei si le-a cerut sa mentina calmul si sa nu isi evacueze cetatenii din Wuhan, oras aflat in carantina si de unde incepand de joia trecuta nu se poate intra sau iesi.



Surse diplomatice…

Sursa articol: agerpres.ro

