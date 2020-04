Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a criticat Statele Unite pentru reactia prea lenta la epidemia de coronavirus, intr-un interviu pentru revista Der Spiegel difuzat vineri catre presa, inainte de publicare. Reuters apreciaza ca declaratiile sefului diplomatiei de la Berlin sunt inca un indiciu…

- Germania suspenda programul cu Turcia pentru preluarea de refugiati sirieni, ca urmare a inchiderii frontierelor externe ale UE decisa de liderii europeni in vederea prevenirii extinderii pandemiei de coronavirus, dar solicitantii de azil nu sunt respinsi la frontierele externe ale UE, a anuntat…

- Totul ar fi pornit in luna octombrie 2019, atunci cand – chiar in Wuhan – s-au desfașurat Jocurile Militare Mondiale. Din Wuhan, precum se știe, a pornit pandemia care a pus intreaga planeta pe jar și a facut deja foarte multe victime. Numai ca purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din China…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a numit drept "virusul Wuhan" noul coronavirus aflat la originea epidemii care îngrijoreaza lumea întreaga, cu riscul de a provoca indignarea Chinei, noteaza France Presse.Secretarul de stat american a evocat pentru prima oara joi "virusul…

- Ministrul de interne german a refuzat luni sa-i stranga mana cancelarului german Angela Merkel, in contextul in care epidemia declansata de noul coronavirus se raspandeste in Germania, unde au fost confirmate deja 150 de cazuri, informeaza Agerpres care citeaza France Presse.In timp ce Angela Merkel…

- Este oficial, un roman a fost infectat cu noul virus din China, Covid-19, care a ucis peste 1.300 de persoane. Anunțul a fost facut de reprezentanți ai Ministerului de Externe, care au precizat ca este vorba despre un barbat aflat la bordul navei de croaziera Diamond Princess aflata in carantina in…

- Autoritațile au gasit o soluție pentru ca romanii sa nu mai zboare in același avion cu cetațeni care vin din China. Doi romani au fost aduși din China, prin Germania. Cei doi au ajuns in București cu o aeronava C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Romane.

- Wuhan, o metropola din centrul Chinei unde a aparut in decembrie noul tip de coronavirus, apoi aproape intreaga provincie Hubei sunt izolate de restul lumii incepand de joi in urma unei decizii a autoritatilor chineze, care spera sa limiteze epidemia. Aproximativ 56 de milioane de locuitori sunt…