Stiri pe aceeasi tema

- O crestere a rasismului dupa izbucnirea epidemiei cu coronavirus din China, mergand de la abuzuri verbale la atacuri fizice, a fost resimțita de asiaticii care locuiesc in Marea Britanie, relateaza joi Press Association potrivit news.ro. Cu toate ca in Regatul Unit au fost inregistrate doar doua…

- Cercetatori de la universitatea Imperial College din Londra se afla deja in faza de testare pe animale a unui posibil vaccin impotriva noului coronavirus, dupa accelerarea procesului sau de elaborare, informeaza miercuri Sky News citat de EFE. In declaratii acordate postului britanic,…

- Regatul Unit a anuntat sambata repatrierea personalului diplomatic neesential din China, din cauza epidemiei cu noul coronavirus, informeaza AFP. "Retragem temporar o parte din personalul nostru britanic si rudele lor de la ambasada si consulatele noastre din China", a declarat un purtator…

- Numeroase tari si teritorii au anuntat cazuri confirmate de boala cauzate de noul coronavirus chinez, care se raspandeste din orasul chinez Wuhan, unde a aparut in decembrie, relateaza AFP care prezinta lista acestor tari si teritorii potrivit news.ro.CHINA Aproximativ 7.700 de persoane…

- Autoritațile chineze inca nu au dat permisiune de zbor avionului care trebuia sa evacueze cetațenii britanici din orașul chinezesc Wuhan, informeaza The Guardian. Sute de britanici ce spera sa fuga din regiunea chineza aflata in epicentrul epidemiei de coronavirus sunt in continuare blocați pe aeroportul…

- Compania aeriana British Airways a anunțat ca a suspendat toate zborurile directe dintre Marea Britanie și China dupa ce autoritațile de la Londra au recomandat evitarea calatoriilor in China in contextul epidemiei cu noul coronavirus, informeaza Reuters, conform Mediafax.Potrivit site-ului…

- Cercetatorii de la National Institutes of Health (NIH) din Statele Unite si cei ai grupului Johnson & Johnson au demarat procedurile de dezvoltare a unor vaccinuri potentiale impotriva noului tip de coronavirus aparut in China, 2019-nCoV, insa...

- Guvernul britanic da asigurari ca nu va renunta dupa Brexit la programul Erasmus al Uniunii Europene, menit sa internationalizeze si sa modernizeze educatia universitara si formarea profesionala. Londra spune ca atat studentii britanici din Europa, cat si cei straini din Regatul Unit vor profita in…