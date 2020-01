Stiri pe aceeasi tema

- Un numar mare de festivitati prevazute pentru Noul An Chinezesc au fost anulate sambata in China, unde autoritatile isi dubleaza eforturile pentru a impiedica raspandirea noului virus mortal, care deja a provocat moartea a 41 de persoane si a blocat peste 40 de milioane de oameni in regiune, scrie AFP.

- Potrivit ultimelor bilanțuri transmise de corespondenții presei straine in China, vineri la pranz, existau 26 de morți și cel puțin 830 de persoane (circa peste 1.000) deja contaminate cu ucigașul coronavirus. Spitalele sunt supraaglomerate, motiv pentru care China a anunțat construirea rapida a unui…

- Imagini uluitoare surprinse in apropierea orașului Wuhan, din China, de unde s-a raspandit tulpina de coronavirus ce a ucis deja 26 de persoane. Zeci de utilaje au fost aduse pentru a construi un spital nou, iar termenul limita pare ireal – doar 10 zile. Pe imaginile surprinse din aer se pot observa…

- China a ridicat vineri la 25 de morti si 830 de cazuri bilantul epidemiei provocate de un nou coronavirus, a informat Comisia nationala pentru sanatate, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și: BATAIE de JOC la Academia de Poliție: o tanara a fost inmatriculata la ordinul lui Vela, dupa ce profesorii…

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus a crescut miercuri in China, unde autoritatile au anuntat 9 morti si au avertizat ca virusul ar putea „suferi mutatii” si s-ar putea raspandi mai usor, informeaza AFP.

- Wang Guangfa, care conduce Departamentul de medicina pulmonara in cadrul Spitalului Universitar Peking din Beijing, a facut parte dintr-o echipa de experti care au vizitat la inceputul acestei luni orasul Wuhan, unde noul coronavirus a fost detectat pentru prima data. "Am fost diagnosticat (cu acest…