China a suspendat expeditiile pe Everest de pe teritoriul sau pentru a evita orice risc de contaminare cu COVID-19 din partea alpinistilor care escaladeaza regiunea nepaleza a muntelui, informeaza AFP, citand Xinhua. Gigantul asiatic, prima tara afectata de pandemie la sfarsitul lui 2019, a reusit in mare masura sa tina sub control boala in primavara anului 2020 insa se teme in prezent de revenirea cazurilor de infectare din strainatate. Desi granitele au fost practic inchise din martie 2020, China este in prezent ingrijorata de riscul de contaminare pe varful inzapezit al "acoperisului lumii",…