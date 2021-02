China a informat mai multe tari ca ar putea fi in posesia unor doze de vaccin contrafacut, vandute de o grupare infractionala chineza, au anuntat marti autoritatile de la Beijing, informeaza dpa. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Wang Wenbin, a declarat pentru presa ca tarile respective au fost informate cu privire la dozele de vaccin falsificat. "A fost stabilita o cooperare cu respectivele tari in vederea aplicarii legii, pentru a preveni propagarea unor astfel de activitati infractionale", a spus el, fara a oferi alte detalii. Optzeci de persoane au fost arestate sub suspiciunea…