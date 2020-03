Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Bulgariei, Boyko Borissov, a anuntat marti ca va fi introdus un set de masuri in valoare de 4,5 miliarde de leva (2,48 miliarde de dolari), pentru a sprijini afacerile si locurile de munca afectate de pandemia de coronavirus (COVID-19), transmit BTA si Reuters.Printre masuri se afla…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat modificarea Codului Penal, in contextul epidemiei de coronavirus Astfel, o masura importanta de modificare a Codului Penal face referire la majorarea pedepselor pentru falsul in declaratii. Potrivit premierului Ludovic Orban infractiunea va fi pedepsita cu inchisoarea…

- Reprezentanții CFR Calatori au declarat in aceasta dimineața ca, pentru a combate raspandirea virusului COVID-19, mai multe trenuri internaționale vor fi suspendate. ”In vederea combaterii...

- CFR Calatori a primit anul acesta o compensatie cu 140 de milioane de lei mai mica fata de anul trecut, lucru care ne afecteaza pentru ca ne impiedica sa planificam mai multe trenuri, a declarat, joi, directorul general al companiei, Dan Costescu. "Practic, in acest an, avem o reducere de aproximativ…

- CFR Calatori a anulat alte 26 de trenuri care ar fi trebuit sa circule joi, numarul acestora ridicandu-se astfel la 61, in timp ce vineri nu vor circula trei garnituri. Potrivit unui comunicat al companiei, joi nu vor circula urmatoarele trenuri: R 5703 Suceava - Ilva Mica, R 5711 Campulung…

- 19 trenuri anulate, in urma unui protest al angajaților de la reparații locomotive. De ce sunt nemulțumiți feroviarii Salariatii Societatii Comerciale de Reparatii Locomotive CFR - SCRL Brasov protesteaza joi pentru a treia zi, din cauza ca CFR Calatori refuza sa incheie un nou contract de mentenanta…

- Politistii de la transporturi au aplicat, pe parcursul a 3 luni, 7.169 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 2.405.510 lei, in urma actiunilor desfasurate in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor. In perioada 15 octombrie – 15 decembrie a.c., sub coordonarea Directiei de…

- Pentru prima data, CFR Calatori introduce serviciul de transport suburban pentru municipiul Bucuresti. Odata cu inceputul anului 2020, pentru adaptarea ofertei de transport feroviar de pasageri la cererea pietei, sunt introduse mai multe trenuri noi pe ruta Bucuresti – Fundulea si retur.