- Cetatenii scotieni vor putea face doua teste pentru COVID-19 pe saptamana, a anuntat marti premierul scotian Nicola Sturgeon, relateaza dpa potrivit Agerpres. Scotia va lansa programul la o zi dupa ce Anglia a anuntat o initiativa similara, a mai spus Nicola Sturgeon in cadrul unei conferinte de…

- Spre deosebire de cetatenii altor tari care nici macar nu se gandesc ce vaccin ar dori, fiind interesați sa reușeasca sa se imunizeze ibtr-un timp cat mai scurt, sarbii se pot gandi mai degraba la tipul de vaccin pe care-l vor primi. Ei pot de asemenea opta sa primeasca și orice vaccin este disponibil…

- "Guvernul scotian este ferm convins ca, pentru a minimiza riscul de a introduce noi tulpini in tara, este nevoie de o carantina mult mai completa. Prin urmare, pot sa confirm astazi ca avem intentia de a introduce o carantina obligatorie si institutionalizata pentru toate persoanele care vin direct…

- Toti calatorii ce vor sosi in Scotia vor trebui sa stea in carantina institutionalizata, a anuntat marti premierul scotian Nicola Sturgeon. Premierul considera insuficiente actualele modalitati de combatere a propagarii epidemiei de coronavirus, informeaza AFP. „Guvernul scotian este ferm convins ca,…

- Ziarul Unirea Spor de COVID, la propriu, in Marea Britanie: 500 de lire, pentru cei care au fost depistati pozitiv cu coronavirus Cetatenii englezi ar putea primi 500 de lire, de la autoritațile britanice, daca au fost depistati pozitiv cu Covid-19, intr-o revizuire generala a schemei de sustinere pe…

- Noua tulpina de coronavirus depistata in Regatul Unit este mult mai ușor transmisibila. Un studiu recent arata ca una din opt persoane care traiește in Regatul Unit a fost infectata. Studiul arata cat de rapid s-a raspandit noua tulpina de coronavirus in ultima luna. O persoana din 10 in Tara Galilor,…

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca toti calatorii care sosesc in Anglia, inclusiv cei care locuiesc acolo, vor trebui, incepand de saptamana viitoare, sa prezinte un teste COVID negativ efectuat in termen de 72 de ore inaintea deplasarii, informeaza AFP. Chiar daca au un rezultat negativ la test,…

- Elevii din Anglia nu vor sustine examene formale in acest an din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat miercuri ministrul Educatiei, Gavin Williamson, ci vor primi note in urma evaluarii facute de profesori, potrivit Reuters. Anglia a intrat marti in cel de-al treilea lockdown national, pe perioada…